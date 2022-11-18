Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбуке.

Так, по договоренности с руководством Оскольского электрометаллургического комбината, работников призывного возраста будут привлекать в военные сборы на базе ЧВК Вагнера сроком 30 дней с сохранением заработной платы, говорят в Генштабе.

Собрания планируются проводить партиями по 25% работников указанной категории комбината.

В свою очередь, по завершению - участникам будет предложено подписать контракт с частной военной кампанией.

25 октября украинская разведка сообщила, что в ЧВК Вагнера массово набирают узников российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатит C.

А в ISW отмечали, что Россия бросает много новомобилизованных и зеков-вагнеровцев на донецкое направление и это не приносит успеха. Также Силы группы Вагнера продолжают преувеличивать свои территориальные достижения в Донбассе, чтобы еще больше отличить себя от марионеточных и обычных солдат вооруженных сил РФ.

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