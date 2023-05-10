В Белгороде заявили о падении двух беспилотников и повреждении домов
Вечером среды, 10 мая, над Белгородским районом якобы сдетонировали и упали 2 беспилотника
Об этом сообщил губернатор Белгородской области.
"Над частным жилым сектором Белгородского района сдетонировали и упали 2 беспилотника. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, ограды и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", - написал Гладков.
По предварительным данным, пострадавших нет
- В ночь с 4 на 5 мая чрезвычайная ситуация произошла в Белгородской области. Мужчина бросил гранату посреди города.
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