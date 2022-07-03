Об этом сообщает в телеграмме губернатор Белгорода Вячеслав Гладков.

В ночь на 3 июля в городе серия громких звуков. Работало ПВО, загорелся частный дом.

"Горит частный жилой дом на улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Причины случившегося выясняются, предположительно сработало ПВО", - написал Гладков.

Известно, что разрушения получили 11 многоэтажек и около 40 частных домов, из них 5 полностью. Сейчас известно о четырех пострадавших россиянах.

"Сейчас четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Два человека осмотрены на месте. Сейчас есть информация о трех погибших", - добавил губернатор Белгорода.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb