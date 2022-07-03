В Белгороде взрывы: повреждены 11 многоэтажек, три россиянина погибли, еще 4 пострадали
Губернатор Белгорода сообщает взрывы в городе - сработало ПВО, трое россиян погибли, четверо - пострадали, 11 многоэтажек частично разрушены
Об этом сообщает в телеграмме губернатор Белгорода Вячеслав Гладков.
В ночь на 3 июля в городе серия громких звуков. Работало ПВО, загорелся частный дом.
"Горит частный жилой дом на улице Маяковского, 23. Все оперативные службы работают на месте. Причины случившегося выясняются, предположительно сработало ПВО", - написал Гладков.
Известно, что разрушения получили 11 многоэтажек и около 40 частных домов, из них 5 полностью. Сейчас известно о четырех пострадавших россиянах.
"Сейчас четверо, 2 человека доставлены в больницу: мужчина и ребенок 10 лет. Мужчина сейчас находится в тяжелом состоянии. Два человека осмотрены на месте. Сейчас есть информация о трех погибших", - добавил губернатор Белгорода.
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