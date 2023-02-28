В Белгороде упали три дрона: есть повреждения и разрушения

Об этом написал губернатор Гладков.

"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", - отметил чиновник.

О падении БПЛА также докладывают российские телеграмм-каналы.

Как рассказал мэр Валентин Демидов, один беспилотник вообще влетел в окно квартиры.

"Сейчас нахожусь на месте инцидента на улице Попова. Здесь дрон залетел в окно квартиры. Людей выселили в безопасное место. Всем предложили остаться в гостинице, пока спецслужбы проделают свою работу", - написал он.