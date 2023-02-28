В Белгороде упали три дрона: есть повреждения и разрушения
В понедельник, 27 февраля, жители российского Белгорода слышали звуки взрывов, а в нескольких районах города разбились беспилотные летательные аппараты
Об этом написал губернатор Гладков.
"В Белгороде найдены обломки сразу трех беспилотных летательных аппаратов. Пострадавших нет, но есть разрушения: где-то выбиты окна, где-то незначительно повреждены автомобили. Спецслужбы уже занимаются ситуацией", - отметил чиновник.
О падении БПЛА также докладывают российские телеграмм-каналы.
Как рассказал мэр Валентин Демидов, один беспилотник вообще влетел в окно квартиры.
"Сейчас нахожусь на месте инцидента на улице Попова. Здесь дрон залетел в окно квартиры. Людей выселили в безопасное место. Всем предложили остаться в гостинице, пока спецслужбы проделают свою работу", - написал он.
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