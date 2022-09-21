Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"В Белгороде сработала наша система ПВО. О последствиях разрушений данные уточняются, равно и о жертвах", - написал Гладков.

Подробной информации о ситуации в РФ пока нет. В 21:58 Гладков заявил, что сообщит, когда появятся подробности.

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