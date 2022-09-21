В Белгороде сработало ПВО, - губернатор
Вечером, 21 сентября, в российском Белгороде сработало ПВО
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгороде сработала наша система ПВО. О последствиях разрушений данные уточняются, равно и о жертвах", - написал Гладков.
Подробной информации о ситуации в РФ пока нет. В 21:58 Гладков заявил, что сообщит, когда появятся подробности.
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