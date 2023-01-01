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В Белгороде сработало ПВО

1 января, 2023 воскресенье
00:13
война с Россией

В ночь с 31 декабря на 1 января в Белгороде сработало ПВО

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О работе ПВО Гладков заявил в 23.49.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается", - пишет Гладков.

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