В Белгороде сработало ПВО

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

О работе ПВО Гладков заявил в 23.49.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается", - пишет Гладков.