В Белгороде сработало ПВО
В ночь с 31 декабря на 1 января в Белгороде сработало ПВО
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
О работе ПВО Гладков заявил в 23.49.
"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбито 4 снаряда РСЗО. По предварительной информации пострадавших нет. В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домовладениях. Подомовой обход территории продолжается", - пишет Гладков.
- Вечером 31 декабря в России на Ростовской атомной электростанции произошел пожар.
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