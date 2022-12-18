Об этом он написал в телеграме.

По его словам, ранены 8 человек, один человек в реанимации. Одной из пострадавших женщин обломками повредило лицо, еще одному мужчине – спину. Также известно об одном погибшем - мужчина из Тамбова работал в подрядной организации на строительстве цеха для птицефабрики.

Был поврежден корпус птицефабрики и машины спецтехники. Кроме того, по данным Гладкова, есть повреждения в 4 многоэтажках, 14 частных домах и 9 автомобилях.

15 декабря губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил об "обстреле" села Старый Хутор, в результате чего была повреждена линия электропередач, часть населенного пункта обесточена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb



⠀