В Белгороде сообщают о 16 взрывах
Сообщают о якобы работе противовоздушной обороны над Белгородом и насчитали 16 взрывов
Об этом сообщает российское издание РИА Новости.
"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, раздалось по меньшей мере 16 взрывов", - говорится в сообщении.
В результате обстрела якобы пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
СтатКом ВСУ в телеграме публикует видео с места взрывов. Также украинские телеграм-каналы сообщают, что в Белгородской области горит аэропорт.
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