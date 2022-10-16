В Белгороде сообщают о 16 взрывах

Об этом сообщает российское издание РИА Новости.

"Система противовоздушной обороны сработала над Белгородом, раздалось по меньшей мере 16 взрывов", - говорится в сообщении.

В результате обстрела якобы пострадали два человека, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

СтатКом ВСУ в телеграме публикует видео с места взрывов. Также украинские телеграм-каналы сообщают, что в Белгородской области горит аэропорт.