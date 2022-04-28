В Белгороде снова были слышны взрывы, власти региона заявили о работе ПВО

Об этом пишет российское РБК и ТАСС.



Ночью на 28 апреля над российским Белгородом было слышно три взрыва, местные власти объяснили это износом систем противовоздушной обороны.



Информацию о срабатывании ПВО подтвердил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин. Сначала прогремели два взрыва, потом еще один, на юге города.



4 марта в селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами.

1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .

В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили , что проводят оборонную операцию.

25 апреля в Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщали, что этому предшествовали взрывы, сообщали в МЧС России.

Накануне, 27 апреля, в Белгородской области также прозвучало несколько взрывов, местный губернатор заявил о пожаре на складе боеприпасов.

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