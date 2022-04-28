В Белгороде снова были слышны взрывы, власти региона заявили о работе ПВО
В российском Белгороде слышали несколько взрывов, официальные власти говорят, что сработали системы противовоздушной обороны
Об этом пишет российское РБК и ТАСС.
Ночью на 28 апреля над российским Белгородом было слышно три взрыва, местные власти объяснили это износом систем противовоздушной обороны.
Информацию о срабатывании ПВО подтвердил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин. Сначала прогремели два взрыва, потом еще один, на юге города.
- 4 марта в селе Теткино, расположенном на территории Курской области Российской Федерации, взорвался склад с боеприпасами.
- 1 апреля в российском Белгороде произошел пожар на нефтебазе .
- В Минобороны Украины, в ответ на обвинения в атаках на Белгород, отметили , что проводят оборонную операцию.
- 25 апреля в Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе, жители города сообщали, что этому предшествовали взрывы, сообщали в МЧС России.
- Накануне, 27 апреля, в Белгородской области также прозвучало несколько взрывов, местный губернатор заявил о пожаре на складе боеприпасов.
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