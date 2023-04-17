Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в телеграме.

"В Белгороде и Белгородском районе зафиксировано два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте идет ликвидация пожара", - написал он 00:15.

В то же время Гладков не уточнил, что стало причиной возгораний.

Местные telegram-каналы пишут, что в центре Белгорода якобы есть проблемы с электричеством после взрывов и это связано с "прилетом в одну из городских подстанций".

Mash предполагает, что причиной пожара стало падение беспилотника.

"На Белгородской ТЭС начался сильный пожар. Вероятно, причиной стал упавший украинский беспилотник. В городе частично исчез свет. Ранее сообщалось о работе ПВО", - говорится в сообщении.

Между тем, в проекте Deep State сообщили о поражении автономного мобильного комплекса наблюдения "Муром-П" на территории Белгородской области.

Уже в 00:53 Гладков написал, что оба "пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушили".