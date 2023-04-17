В Белгороде произошли пожары на гражданских объектах: росСМИ говорят о перебоях со светом
В ночь на 17 апреля в российских Белгороде и Белгородском районе раздались взрывы. Местные паблики пишут, что объектом атаки стала одна из подстанций из-за чего и проблемы с электроснабжением, а власти региона подтвердили "пожары на гражданских объектах"
Об этом написал губернатор области Вячеслав Гладков в телеграме.
"В Белгороде и Белгородском районе зафиксировано два пожара на гражданских объектах. Пострадавших нет. Все оперативные службы на месте идет ликвидация пожара", - написал он 00:15.
В то же время Гладков не уточнил, что стало причиной возгораний.
Местные telegram-каналы пишут, что в центре Белгорода якобы есть проблемы с электричеством после взрывов и это связано с "прилетом в одну из городских подстанций".
Mash предполагает, что причиной пожара стало падение беспилотника.
"На Белгородской ТЭС начался сильный пожар. Вероятно, причиной стал упавший украинский беспилотник. В городе частично исчез свет. Ранее сообщалось о работе ПВО", - говорится в сообщении.
Между тем, в проекте Deep State сообщили о поражении автономного мобильного комплекса наблюдения "Муром-П" на территории Белгородской области.
Уже в 00:53 Гладков написал, что оба "пожара на гражданских объектах в Белгороде и Белгородском районе полностью потушили".
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