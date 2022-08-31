В Белгороде прогремело несколько взрывов, местные власти говорят о работе ПВО
Сегодня, 31 августа, в Белгороде прогремело несколько взрывов, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков говорит о работе ПВО
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграмме.
"Сегодня утро в Белгороде началось с нескольких взрывов. Сработала система ПВО. По тем данным, которые у меня есть на эту минуту, разрушений и пострадавших нет. Мы тщательно сейчас проверяем эту информацию. Как только получу какую-то другую, обязательно сообщу", - пишет Гладков.
Об взрывах сообщаили и местные жители и паблики.
- Ранее сообщалось , что в районе села Тимоново Валуйского округа (Россия), где в августе горел склад боеприпасов, "произошло самовозгорание снарядов из-за солнечной погоды".
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