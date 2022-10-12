В Белгороде прогремели взрывы. В городе паника

Видео из Белгорода публикуют в telegram-каналах.

Взрывы в Белгороде прогремели в районе 17:00-18:00. На роликах видно, что люди кричат, бегут и паникуют. В интернет-чатах россияне не понимают, что происходит.

Официальных комментариев от российских властей по состоянию на 18:05 нет.

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