В Белгороде и области прилеты в здания ФСБ и МВД, - росСМИ

Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.

"В Белгороде – прилет в здание ФСБ (Федеральная служба безопасности, - ред.). Из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены", - пишет канал "Сота".

Позже он добавляет, что также атаковано сооружение МВД.

Губернатор Гладков пока не комментирует прилеты, сообщая лишь об атаке беспилотников на Борисовку и Грайворон, в которых он обвиняет Украину:

"ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, пожара нет, пробита крыша. Все службы выехали на место".

Впоследствии он добавил, что в поселке Борисовка повторный сброс с БПЛА взрывного устройства на административное здание. Пострадавших нет.

"В Грайвороне беспилотниками атаковано два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет", - заявил Гладков об очередном инциденте в области.