В Белгороде и области прилеты в здания ФСБ и МВД, - росСМИ
Поздним вечером 23 мая в Белгороде зафиксированы прилеты в административные сооружения, в частности в здания ФСБ и МВД, также сообщают об ударах беспилотников по админзданиям в Грайвороне и Борисовке
Об этом сообщают российские телеграммы-каналы.
"В Белгороде – прилет в здание ФСБ (Федеральная служба безопасности, - ред.). Из-за введенного в городе режима контртеррористической операции любые публикации без ссылки на официальные источники сейчас в регионе запрещены", - пишет канал "Сота".
Позже он добавляет, что также атаковано сооружение МВД.
Губернатор Гладков пока не комментирует прилеты, сообщая лишь об атаке беспилотников на Борисовку и Грайворон, в которых он обвиняет Украину:
"ВСУ обстреляли поселок Борисовка. По предварительной информации, пострадавших нет. С квадрокоптера было сброшено взрывное устройство на одно из административных зданий, пожара нет, пробита крыша. Все службы выехали на место".
Впоследствии он добавил, что в поселке Борисовка повторный сброс с БПЛА взрывного устройства на административное здание. Пострадавших нет.
"В Грайвороне беспилотниками атаковано два частных жилых дома. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА произошло их возгорание. Пострадавших нет", - заявил Гладков об очередном инциденте в области.
- Напомним, 22 мая легион "Свобода России" и Российский добровольческий корпус заявили , что освободили населенные пункты Козинку и Гора-Подол Белгородской области РФ в рамках создания демилитаризованной зоны на границе с РФ, а в Грайворон вошли передовые отряды. В регионе был введен режим контртеррористической операции и эвакуированы ядерные боеприпасы.
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