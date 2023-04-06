Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством техники и скоплением военнослужащих в центре Белгорода", – написал Гладков в соцсети.

По его словам, власти региона сейчас обсуждают целесообразность проведения салюта и шествия "Бессмертного полка".

"Рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное – это безопасность. Рисковать людьми никто не будет", – сказал губернатор.