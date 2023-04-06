В Белгороде отказались от проведения парада 9 мая, чтобы "не провоцировать Украину"
Местные власти российского Белгорода отменили военный парад 9 мая, чтобы не рисковать техникой и людьми
Об этом заявил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Могу сказать уже сейчас, что парада не будет, чтобы не провоцировать противника большим количеством техники и скоплением военнослужащих в центре Белгорода", – написал Гладков в соцсети.
По его словам, власти региона сейчас обсуждают целесообразность проведения салюта и шествия "Бессмертного полка".
"Рассмотрим этот вопрос на ближайшем заседании оперативного штаба. Главное – это безопасность. Рисковать людьми никто не будет", – сказал губернатор.
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