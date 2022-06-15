Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Стало известно, что в российском Белгороде и области захватчики осуществляют дополнительное привлечение медработников из других регионов РФ для работы с ранеными военными. Генштаб отмечает, что это свидетельствует о значительных потерях оккупантов.



Генштаб информирует, что на Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Это означает, что угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси по-прежнему существует.



На Северском направлении противник обстреливал позиции войск ВСУ из минометов в приграничных районах Сумщины и Черниговщины. С целью уточнения положения украинских подразделений и корректировки огня оккупанты вели воздушную разведку с помощью беспилотников. Русские также пытались нарушить систему управления и связи сил обороны, для чего враг применял комплексы радиоэлектронной борьбы.



На Харьковском направлении военные РФ сосредоточивают усилия на удержании занятых позиций и пытаются не допустить прохождение войск ВСУ на Госграницу Украины к северу от Харькова.



В Славянском направлении основные усилия Россия сосредоточивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Отмечается, что оккупанты вели штурмовые действия на направлении Долгенькое – Краснополье, однако успеха не имели. Также россияне пытались улучшить тактическое положение в районе села Долина, однако подразделения ВСУ дали врагу отпор и заставили отступить.



На Лиманском направлении активных действий враг не совершал, однако обстреливал украинские подразделения из ствольной артиллерии.



На Северодонецком направлении военные РФ продолжают накрывать огнем позиции сил обороны, обстрел ведется из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня. Подразделения ВС РФ идут на штурм с целью установления полного контроля над Северодонецком, боевые действия продолжаются. В Тошковке защитники ВСУ успешно отбили очередной вражеский штурм.



На Бахмутском направлении россияне обстреливали войска Украины из ствольной и реактивной артиллерии. Воины ВСУ нанесли оккупантам потери во время их наступления на направления Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Там оккупанты отступили.



На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупант не проводил, однако производил обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Все с целью сковывания действий и недопущения перебрасывания подразделений войск ВСУ на другие направления.



На Южнобужском и Таврическом направлениях россияне продолжают удерживать оборонные позиции. Старается улучшать инженерное оборудование своих позиций в районах села Безводное и села Ищенка.



Кроме того, в Мелитополе россияне развернули комплекс радиоэлектронной борьбы с тем, чтобы противодействовать техническим средствам разведки Сил обороны.



По данным Генштаба, группировка войск ВС РФ, действующая на территории Украины, увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.



Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва. Эту группу переместили в Первомайск из района Купянска. Также в районы Камышевахи и Попасной после восстановления боеспособности россияне ввели отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.



Кремль продолжает привлекать дополнительный человеческий ресурс к войне против Украины. Для этого руководство страны-оккупанта увеличивает выплаты и вводит краткосрочные контракты с возможностью их продления.



Кроме того, сообщается, что для возобновления своих ресурсов россияне продолжают эксплуатировать предприятия на временно оккупированных территориях Херсона. Учреждения в области оккупанты используют для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.

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