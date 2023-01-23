В Белгороде к памятнику Богдану Хмельницкому горожане несут цветы в память жертв ракетного удара в Днепре, - депутат Харьковского райсовета Ткачук
Депутат Харьковского районного совета Богдан Ткачук сообщил, что некоторые жители города Белгород несут цветы в память жертв ракетного удара в Днепре к памятнику Богдану Хмельницкому
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Епресо"
"Насколько мне известно, настроения у жителей Белгородской области и города Белгород пессимистические. Я мониторю их паблики и там начинают исчезать призывы об уничтожении Украины. Также появилась информация, что в городе Белгород горожане несут цветы в память о жертвах ракетного удара в Днепре к памятнику Хмельницкому. Коммунальщики их сразу убирают. Это не массовая акция, однако это происходит", - рассказал Ткачук.
Депутат Харьковского райсовета отметил, что в жители Белгородской области уже начинают понимать, что война пришла на их территорию.
"Также в российских социальных сетях часто появляются сообщения о том, что матери солдат, погибших не на территории Украины, возмущаются, что их сыновья погибли даже не на фронте. То есть у них уже исчезают настроения, которые у них были в начале вторжения. Они понимают, что война уже пришла и на их территорию", - добавил он.
- Ранее в Москве полицейские задержали четырех человек у памятника Лесе Украинке, туда люди несли цветы и игрушки в память жертв ракетного удара в Днепре. В Петербурге цветы несли к памятнику Тарасу Шевченко.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.52
-
EUR
Покупка 42.33Продажа 43.28
- Актуальное
- Важное