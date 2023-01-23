Об этом он рассказал в эфире телеканала "Епресо"

"Насколько мне известно, настроения у жителей Белгородской области и города Белгород пессимистические. Я мониторю их паблики и там начинают исчезать призывы об уничтожении Украины. Также появилась информация, что в городе Белгород горожане несут цветы в память о жертвах ракетного удара в Днепре к памятнику Хмельницкому. Коммунальщики их сразу убирают. Это не массовая акция, однако это происходит", - рассказал Ткачук.

Депутат Харьковского райсовета отметил, что в жители Белгородской области уже начинают понимать, что война пришла на их территорию.

"Также в российских социальных сетях часто появляются сообщения о том, что матери солдат, погибших не на территории Украины, возмущаются, что их сыновья погибли даже не на фронте. То есть у них уже исчезают настроения, которые у них были в начале вторжения. Они понимают, что война уже пришла и на их территорию", - добавил он.

Ранее в Москве полицейские задержали четырех человек у памятника Лесе Украинке, туда люди несли цветы и игрушки в память жертв ракетного удара в Днепре. В Петербурге цветы несли к памятнику Тарасу Шевченко.