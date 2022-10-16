В Белгороде гражданским отказывают в медицинской помощи из-за большого количества раненых военных
Генштаб сообщает, что из-за увеличения количества раненых и мобилизации врачей, гражданским в Белгороде не оказывают медицинскую помощь
Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.
Генштаб заявляет, что из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области. Поэтому уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ низкий.
- Генштаб также сообщает, что оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госучреждения".
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