Об этом сообщает Генштаб в вечерней сводке.

Генштаб заявляет, что из-за мобилизации медработников и увеличения потока раненых гражданским отказывают в предоставлении медицинских услуг в больницах Белгородской области. Поэтому уровень морально-психологического состояния населения в приграничных районах РФ низкий.

Генштаб также сообщает, что оккупанты эвакуируют из Херсона в Крым свои "госучреждения".

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