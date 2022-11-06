В Белгороде горит резервуар на нефтебазе

Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные каналы Telegram.

Он заявляет, что пожар возник из-за обстрелов.

"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – пишет Гладков.

Перед этим он сообщил, что в области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 21 ноября.

Напомним, 30 октября сообщали , что в село Никольское в Белгородском районе РФ прилетел снаряд.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb