В Белгороде горит резервуар на нефтебазе
В воскресенье, 6 ноября, В Белгородской области России на промышленном объекте загорелся резервуар с растворителем, пожар продолжается
Об этом сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков и местные каналы Telegram.
Он заявляет, что пожар возник из-за обстрелов.
"Под обстрел в Грайворонском городском округе попал промышленный объект. Загорелся резервуар с растворителем. Пострадавших нет. На месте работают все оперативные службы", – пишет Гладков.
Перед этим он сообщил, что в области продлили "желтый" уровень террористической опасности до 21 ноября.
- Напомним, 30 октября сообщали , что в село Никольское в Белгородском районе РФ прилетел снаряд.
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