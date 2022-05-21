Об этом сообщает телеграмма Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.

Украинец в собственном аккаунте в запрещенных в Украине соцсетях активно распространял отрицание войны России против нашей страны. Также прославлял людей, которые поддерживали и совершали вооруженную агрессию РФ в Украине еще в 2014 году. Предатель распространял антиукраинские материалы и пропагандировал идеи "русского мира".

"При осмотре смартфона и компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, свидетельствующие о его противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили гражданину Украины о выявленных признаках совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.

Центр противодействия дезинформации обнаружил еще одного псевдоэксперта, распространяющего пропаганду Кремля. Сербский политолог Джордж Вукадинович рассказывает в иностранном инфопространстве об ответственности НАТО за войну в Украине.

16 мая издание The National Interest опубликовало материал Пола Пилара "Чем может завершиться холодная война с Россией?", в котором псевдоэксперт по разведке США призывает "не унижать" РФ санкциями, ведь это может "угрожать" странам Запада газовой ловушкой.

Ранее СМИ России обвиняли Запад в "попытке вывоза из Украины продовольствия и культурных ценностей" и заявляли о "репрессиях", которые Киев якобы устраивает против "несогласных с режимом".

"США боятся предоставлять Киеву тяжелое оружие", а "продовольственный кризис начался еще до войны": РФ продолжает распространять фейки

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