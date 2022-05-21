В Белгороде-Днестровском мужчина пропагандировал идеи "русского мира" и распространял антиукраинские материалы
СБУ разоблачила в Белгороде-Днестровском Одесской области, интернет-агитатора "русского мира", распространявшего пропаганду страны-агрессора
Об этом сообщает телеграмма Управления Службы безопасности Украины в Одесской области.
Украинец в собственном аккаунте в запрещенных в Украине соцсетях активно распространял отрицание войны России против нашей страны. Также прославлял людей, которые поддерживали и совершали вооруженную агрессию РФ в Украине еще в 2014 году. Предатель распространял антиукраинские материалы и пропагандировал идеи "русского мира".
"При осмотре смартфона и компьютерной техники пропагандиста правоохранители обнаружили материалы, свидетельствующие о его противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили гражданину Украины о выявленных признаках совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины", – добавили в СБУ.
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