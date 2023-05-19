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В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом

19 мая, 2023 пятница
16:33
Война с Россией

В пятницу, 19 мая, БПЛА врезался в многоквартирный дом в российском Белгороде

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

"По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа", – пишет Гладков.

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