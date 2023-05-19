В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.

"По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа", – пишет Гладков.