В Белгороде БПЛА врезался в многоквартирный дом
В пятницу, 19 мая, БПЛА врезался в многоквартирный дом в российском Белгороде
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Гладков.
"По предварительной информации, БПЛА врезался в окно квартиры на седьмом этаже и упал на землю. Пострадавших и разрушений нет. На месте работают взрывотехники и оперативная группа", – пишет Гладков.
- В ночь с 4 на 5 мая чрезвычайная ситуация произошла в Белгородской области . Человек бросил гранату посреди города.
- Вечером среды, 10 мая, над Белгородским районом якобы сдетонировали и упали 2 беспилотника.
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