В Бельгии зафиксировали первый случай нового штамма коронавируса Nu, обнаруженного в ЮАР

Об этом сообщает The Times .



Штамм B.1.1.529 был обнаружен в лаборатории Левенского университета после того, как 22 ноября невакцинированная женщина провела тест на COVID-19.



"Нет причин для паники. Безусловно, необходимо проявлять осторожность и проводить научный анализ. Это подозрительный вариант, но мы не знаем, насколько он опасен", – сказал министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбруке.



По словам министра, женщина не болела COVID-19 и не прививалась, поэтому не имела иммунитета к вирусу.



У больной не было серьезных осложнений. Через 11 дней после поездки в Египет через Турцию у нее появились симптомы гриппа, поэтому она провела тест.



При этом инфицированная не посещала Южную Африку и другие страны, где был зарегистрирован штамм Nu.

Напомним, 25 ноября стало известно, что британские ученые обнаружили новый COVID-штамм, который имеет 32 мутации, а также очень заразен и устойчив к вакцинам.

26 ноября сообщалось, что в Южной Африке выявили более 50 случаев нового штамма.

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