В Бельгии задержаны чеченцы по подозрению в планировании теракта
Полиция Бельгии задержала семь человек, большинство из которых - выходцы из Чечни, их подозревают в поддержке ИГ
Об этом сообщают DW.
Прокуратура Бельгии 4 мая заявила о задержании семерых человек, подозреваемых в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИД) и планировании теракта.
По данным бельгийских СМИ, почти все задержанные – выходцы из Чечни, трое из них имеют бельгийское гражданство. "Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой задержанных.
"Точная цель запланированной атаки пока не определена", - заявила прокуратура страны. По предварительной информации, представитель федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс сообщил, что подозреваемые намеревались атаковать учреждение, расположенное в Бельгии, и активно искали оружие.
В рамках операции по задержанию подозреваемых полиция провела обыски по девяти адресам в нескольких городах на западе страны. "Возможные обвинения - покушение на террористическое убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта", - сообщила прокуратура.
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