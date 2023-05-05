В Бельгии задержаны чеченцы по подозрению в планировании теракта

Об этом сообщают DW.

Прокуратура Бельгии 4 мая заявила о задержании семерых человек, подозреваемых в поддержке террористической группировки "Исламское государство" (ИД) и планировании теракта.

По данным бельгийских СМИ, почти все задержанные – выходцы из Чечни, трое из них имеют бельгийское гражданство. "Речь идет о молодых людях в возрасте около двадцати лет, из них некоторые уже совершали мелкие преступления", - цитирует телеканал RTBF описание прокуратурой задержанных.

"Точная цель запланированной атаки пока не определена", - заявила прокуратура страны. По предварительной информации, представитель федеральной прокуратуры Эрик Ван Дуйс сообщил, что подозреваемые намеревались атаковать учреждение, расположенное в Бельгии, и активно искали оружие.

В рамках операции по задержанию подозреваемых полиция провела обыски по девяти адресам в нескольких городах на западе страны. "Возможные обвинения - покушение на террористическое убийство, участие в деятельности террористической группы и подготовка теракта", - сообщила прокуратура.