В Бельгии украинские военные начали обучение управлению подводными дронами
В Бельгию прибыли украинские военные для обучения управлению подводными беспилотниками
Об этом сообщает министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.
"Сегодня мы поздравляем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM", – говорится в сообщении.
Отмечается, что они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину.
"Я выразил им свою глубокую поддержку и отдал честь за мужество, проявленное в течение почти года", - добавили министр.
- 1 ноября Владимир Зеленский объявил о сборе на украинский флот морских дронов на фандрейзинговой платформе UNITED24. К вечеру уже собрали деньги на первый беспилотник – он будет называться "Херсон".
- $250 тыс. на второй дрон 11 ноября собрали литовцы, ранее офировавшие Украине "байрактор". А к концу суток собрали средства на три дрона: к инициативе присоединились пять ИТ-компаний.
- Менее чем через неделю в Украине собрали средства на 25 морских дронов.
- Бельгия в конце ноября утвердила новый пакет военной помощи Украине. В него войдут десять подводных беспилотников и две мобильные лаборатории.
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