Об этом сообщает министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.

"Сегодня мы поздравляем украинских солдат в Бельгии в рамках миссии EUMAM", – говорится в сообщении.

Отмечается, что они пройдут обучение на подводных системах, поставленных Бельгией в Украину.

"Я выразил им свою глубокую поддержку и отдал честь за мужество, проявленное в течение почти года", - добавили министр.