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В Бельгии с июня украинские беженцы смогут обменивать гривны на евро

30 мая, 2022 понедельник
01:38
беженцы из Украины евро

По решению Национального банка Бельгии с 1 июня беженцы из Украины смогут обменивать гривны на евро в банках

Об этом пишет The Brussels Times .

"Украинские беженцы смогут обменивать банкноты гривны на евро. По решению правительства, эта услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels. По рекомендации Еврокомиссии, украинские граждане смогут обменять до 10 000 гривен (€316) на каждого взрослого человека без каких-либо сборов или комиссий", - говорится в сообщении.

Украинцам в Бельгии потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в банке, чтобы получать зарплату или пересылать деньги. По данным издания, в стране находится около 78 тыс. беженцев из Украины.

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Экономика
евро
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