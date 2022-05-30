В Бельгии с июня украинские беженцы смогут обменивать гривны на евро
По решению Национального банка Бельгии с 1 июня беженцы из Украины смогут обменивать гривны на евро в банках
Об этом пишет The Brussels Times .
"Украинские беженцы смогут обменивать банкноты гривны на евро. По решению правительства, эта услуга будет предоставляться в кассах Национального банка или в частных банковских учреждениях, таких как Belfius, Beobank, BNP Paribas Fortis, CBC, ING, KBC и KBC Brussels. По рекомендации Еврокомиссии, украинские граждане смогут обменять до 10 000 гривен (€316) на каждого взрослого человека без каких-либо сборов или комиссий", - говорится в сообщении.
Украинцам в Бельгии потребуется предоставить только Сертификат временной защиты, чтобы открыть собственный счет в банке, чтобы получать зарплату или пересылать деньги. По данным издания, в стране находится около 78 тыс. беженцев из Украины.
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