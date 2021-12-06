В Бельгии прошла акция протеста антивакцинаторов: полиция применила слезоточивый газ и водометы
В столице Бельгии 5 декабря активисты вышли на улицы в знак протеста из-за карантинных ограничений. Полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона митингующих
Об этом сообщает The Brussels Times.
На улицы Брюсселя вышли тысячи людей, выступавших против карантинных ограничений, а также намерений властей ввести обязательную вакцинацию от коронавируса.
Они требовали "демократического, а не диктаторского" подхода к разрешению пандемического кризиса.
Некоторые участники начали бросать в милицию мусор и петарды. В ответ полицейские применили против демонстрантов водометы и слезоточивый газ. Инцидент произошел тогда, когда большинство протестующих уже разошлись по домам.
Пострадавших или задержаных не было.
Как известно, что это уже не первые подобные протесты в Бельгии.
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