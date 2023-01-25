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В Бельгии обсудят передачу Украине средств противовоздушной, противотанковой обороны и боеприпасов

25 января, 2023 среда
15:56
Мир

26 января министр обороны Бельгии Людывин Дедондер предложит правительству выделить новый пакет военной помощи для Украины, в частности системы ПВО, противотанковое оружие и боеприпасы

Об этом информирует RTL .

"С начала вторжения Бельгия поддерживает Украину и отправляет целую серию техники. Также мы отправили украинских военных в госпиталь в Недер-Овер-Гембеке и тренируем военных из Украины. В эту пятницу на заседании правительства я собираюсь предложить новую помощь именно для удовлетворения неотложных потребностей украинцев по ПВО и противотанковому оружию, а также по боеприпасам", - сказала сегодня министр обороны Людывин Дедондер.

Отмечается, что в новый пакет помощи не войдут танки, ведь в Бельгии нет немецких Leopard 2. Дедондер заявила, что десять лет назад страна продала их по истечении срока эксплуатации. Их можно было бы приобрести для Украины, однако добавляется, что сейчас бельгийские компании ставят на них "необоснованную цену".

"Эти танки были перепроданы за сумму, эквивалентную 10-15 тыс. евро, поскольку они уже не работали. Ничто не мешает нам их выкупить, но они не рабочие. Идея состоит в том, чтобы не выкупать их по неразумным ценам. Пока есть бельгийские компании, которые делают необоснованную наценку. Цена перепродажи 500 000 евро за машины, хранящиеся в ангарах и не проходившие реставрационные работы", - отметила министерша.

  • 25 января немецкое правительство приняло решение о передаче Украине основных боевых танков ФРГ Leopard-2. Также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из запасов.
  • По итогам последних переговоров Украина рассчитывает получить около 100 танков Leopard от 12 стран.

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