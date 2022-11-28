В Бельгии начались беспорядки из-за проигрыша национальной сборной на чемпионате мира

Об этом сообщает Associated Press .

Отмечается, что поклонники в Брюсселе начали опрокидывать и поджигать автомобили и электросамокаты, а также бросаться кирпичом. Один человек получил травму лица, после чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы. В Брюсселе было задержано около 10 человек, еще 8 – в городе Антверпен.

Отмечается, что беспорядки активизировались и в соседних Нидерландах. 500 болельщиков забросали отделение полиции фейерверками и стеклом, двое полицейских были ранены.

27 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Бельгии неожиданно проиграла Марокко.