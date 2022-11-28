В Бельгии начались беспорядки из-за проигрыша национальной сборной на чемпионате мира
Болельщики устроили массовые беспорядки в Бельгии из-за проигрыша национальной сборной команде Марокко на чемпионате мира, полиция была вынуждена использовать слезоточивый газ
Об этом сообщает Associated Press .
Отмечается, что поклонники в Брюсселе начали опрокидывать и поджигать автомобили и электросамокаты, а также бросаться кирпичом. Один человек получил травму лица, после чего полиция была вынуждена применить слезоточивый газ и водометы. В Брюсселе было задержано около 10 человек, еще 8 – в городе Антверпен.
Отмечается, что беспорядки активизировались и в соседних Нидерландах. 500 болельщиков забросали отделение полиции фейерверками и стеклом, двое полицейских были ранены.
- 27 ноября во 2-м туре чемпионата мира по футболу сборная Бельгии неожиданно проиграла Марокко.
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