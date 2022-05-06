В Бельгии начали варить пиво "Черниговское" после закрытия заводов в Украине

Об этом сообщает Посольство Украины в Бельгии.

"Состоялось открытие линии разлива украинского пива "Черниговское" на заводе бельгийской компании InBev в городе Левен. Вся прибыль от его продаж пойдет на гуманитарную помощь Украине, как ожидается, в размере $5 млн", - говорится в сообщении.

Украинских сотрудников компании, которые находятся в Бельгии, поздравил посол в Королевстве Олег Шамшур.

В комментарии Sky news дипломат сообщил, что возобновление производства можно рассматривать как "символический" шаг, поскольку "люди, пьющие "Черниговское", будут думать о Чернигове, городе, который подвергся нападению россиян и сопротивлялся российскому вторжению".

Как сообщалось в анонсе, на банках пива будет изображено сердце в цветах украинского флага и девиз "Каждый может помочь Украине в гуманитарных усилиях".

Инициатива варить пиво украинского бренда в Бельгии принадлежит Анне Руденко, директорке по маркетингу "Черниговского" в Украине, которая со своей семьей переехала в Бельгию в прошлом месяце.

Anheuser-Busch InBev (AB InBev) прекратила производство черниговского лагеря и других сортов пива на трех своих пивоварнях в Украине из-за вторжения России. Сейчас Черниговщина освобождена от российских войск, но возобновить производство в Украине пока невозможно.

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