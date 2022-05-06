В Бельгии начали варить пиво "Черниговское" после закрытия заводов в Украине
Линия разлива открылась на заводе бельгийской компании InBev в городе Левен 6 мая
Об этом сообщает Посольство Украины в Бельгии.
"Состоялось открытие линии разлива украинского пива "Черниговское" на заводе бельгийской компании InBev в городе Левен. Вся прибыль от его продаж пойдет на гуманитарную помощь Украине, как ожидается, в размере $5 млн", - говорится в сообщении.
Украинских сотрудников компании, которые находятся в Бельгии, поздравил посол в Королевстве Олег Шамшур.
В комментарии Sky news дипломат сообщил, что возобновление производства можно рассматривать как "символический" шаг, поскольку "люди, пьющие "Черниговское", будут думать о Чернигове, городе, который подвергся нападению россиян и сопротивлялся российскому вторжению".
Как сообщалось в анонсе, на банках пива будет изображено сердце в цветах украинского флага и девиз "Каждый может помочь Украине в гуманитарных усилиях".
Инициатива варить пиво украинского бренда в Бельгии принадлежит Анне Руденко, директорке по маркетингу "Черниговского" в Украине, которая со своей семьей переехала в Бельгию в прошлом месяце.
Anheuser-Busch InBev (AB InBev) прекратила производство черниговского лагеря и других сортов пива на трех своих пивоварнях в Украине из-за вторжения России. Сейчас Черниговщина освобождена от российских войск, но возобновить производство в Украине пока невозможно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
31.34
Покупка 31.34Продажа 32.02
-
EUR
Покупка 32.92Продажа 33.77
- Актуальное
- Важное