В Бельгии начали расследование использования переданного Украине оружия на территории РФ
В Бельгии заявили, что переданное оружие Украина может применять только для защиты своих территорий. Страна проверит, не использовалось ли это вооружение в РФ
Об этом сказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает Reuters.
"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло. Европейское оружие поставляется в Украину при условии, что его будут использовать на украинской территории для защиты этой территории. И мы имеем строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", – заявил политик.
3 июня СМИ сообщали, что военизированные формирования Белгородщины использовали тактические машины, предоставленные Украине Соединенными Штатами и Польшей, и имели винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.
- 23 мая в США заявили, что не могут подтвердить информацию о якобы использовании переданного Украине американского оружия формированиями на территории Белгородской области РФ.
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