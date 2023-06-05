Об этом сказал премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо, передает Reuters.

"Наше министерство обороны и его разведывательные органы начали расследование и просят предоставить информацию, чтобы определить, что именно произошло. Европейское оружие поставляется в Украину при условии, что его будут использовать на украинской территории для защиты этой территории. И мы имеем строгий контроль, чтобы убедиться, что это так", – заявил политик.

3 июня СМИ сообщали, что военизированные формирования Белгородщины использовали тактические машины, предоставленные Украине Соединенными Штатами и Польшей, и имели винтовки, изготовленные в Бельгии и Чехии.