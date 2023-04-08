Лидеры обеих партий Сената США призвали РФ уволить репортера WSJ
В Бельгии конфисковали партию экстази под видом пасхальных кроликов
В ходе проверки на одном из пунктов таможенного контроля аэропорта Брюсселя обнаружили партию пасхальных кроликов, сделанных из экстази
Оставьте комментарий
Читайте также:
Киев
+10°C
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.04
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.14
- Актуальное
- Важное
2023, суббота
8 апреля
01:23
Польша и страны Балтии предлагают компромиссный вариант внесения Росатома в новый пакет санкций ЕС
00:41
Эксклюзив
Нерешенные проблемы с Тайванем будут стоить Си Цзиньпину очень дорого, - аналитик из Китая
2023, пятница
7 апреля
23:35
В Черном море дежурит подводный ракетоноситель россиян, потенциальный залп "калибров" уменьшился до четырех
23:04
Обновлено
У митрополита Онуфрия и более 20 священников УПЦ МП обнаружили гражданство РФ. В УПЦ МП отреагировали
22:57
Обновлено
В Украине вводят новую традицию - Ифтар во время священного для мусульман Рамадана, - Зеленский
21:59
Эксклюзив
Россияне на Запорожском направлении и в Крыму не перестают улучшать оборону в ожидании контрнаступления ВСУ, - полковник Дмитрашковский
21:52
Аналитика
Россия не должна догадаться главное направление контрнаступления к его началу: военные итоги недели
21:51
Петиция о демобилизации военных через 18 месяцев после мобилизации набрала необходимые для рассмотрения 25 тыс. голосов
21:01
Обзор
"Страсти Христовы" или истории женщин, которые любили Христа: что посмотреть на выходных
21:00
Обзор
Россия хочет "сорвать" контрнаступление сливом секретных планов, Словакия говорит о диверсии на МиГ-29, бойкот фермеров из-за украинского зерна. Мировые СМИ об Украине 7 апреля
20:25
Обновлено
Под артиллерийский обстрел в Херсонской области попала бригада скорой помощи: есть раненые
20:04
Spiegel: чиновник Porsche предложил Путину наладить в РФ производство легковушек с чертами "Волги" и "Победы"
20:01
Украина и Польша разработают новые правила транзита сельскохозяйственных культур на следующей неделе, - Минагро
20:00
Обзор
Возвращение Свитолиной, скандал в Литве и дебют Забарного в АПЛ: Обзор самых главных событий украинского спорта за 1-7 апреля