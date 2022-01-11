В Бельгии COVID-сертификаты планируют считать действительными только при наличии бустерной прививки

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

Сертификат о вакцинации становится санитарным пропуском при посещении мероприятий.

"Настанет момент, дата которого еще не определена, когда прививка бустерной дозой станет определяющей для разрешения на получение пропуска", - сказал он.

Ванденбрук отметил, что для одобрения этого решения должно пройти "некоторое количество недель".

По мнению министра, это логичный шаг, поскольку эффект базовой вакцинации в течение нескольких месяцев ослабляется, и бустерная прививка укрепляет его.

Напомним, в Чили начали делать четвертую прививку от коронавируса.

В Израиле прививки четвертой дозой вакцины против коронавируса позволили делать медикам.

Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил введение четвертой дозы вакцины против COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом.