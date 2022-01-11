В Бельгии COVID-сертификаты планируют считать действительными только при наличии бустерной прививки
Министр здравоохранения Бельгии Франк Ванденбрук подтвердил, что санитарный пропуск будет считаться действительным только при включении бустерной дозы вакцины от коронавируса
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
Сертификат о вакцинации становится санитарным пропуском при посещении мероприятий.
"Настанет момент, дата которого еще не определена, когда прививка бустерной дозой станет определяющей для разрешения на получение пропуска", - сказал он.
Ванденбрук отметил, что для одобрения этого решения должно пройти "некоторое количество недель".
По мнению министра, это логичный шаг, поскольку эффект базовой вакцинации в течение нескольких месяцев ослабляется, и бустерная прививка укрепляет его.
- Напомним, в Чили начали делать четвертую прививку от коронавируса.
- В Израиле прививки четвертой дозой вакцины против коронавируса позволили делать медикам.
- Национальный комитет по вакцинации Греции одобрил введение четвертой дозы вакцины против COVID-19 людям с ослабленным иммунитетом.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.45
Покупка 27.45Продажа 27.71
-
EUR
Покупка 30.97Продажа 31.41
- Актуальное
- Важное