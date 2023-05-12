Об этом 12 мая сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.

"Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была предпринята попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков государственной границы", - говорится в сообщении.

Утверждается, что после нападения водитель попытался скрыться, но его задержали и передали правоохранителям. Никто из военнослужащих не пострадал.

"В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма", – заявили в минобороны Беларуси.