В Беларуси заявили о попытке нападения на военных, охраняющих госграницу
Минобороны Беларуси заявило о нападении на группу военнослужащих, участвующих в усилении государственной границы. Нападающий задержан
Об этом 12 мая сообщила пресс-служба минобороны Беларуси.
"Вчера вечером на участке автодороги М-5 водителем большегрузного автомобиля была предпринята попытка нападения с применением взрывного устройства, изготовленного из пиротехнических средств, на группу военнослужащих, участвующих в усилении участков государственной границы", - говорится в сообщении.
Утверждается, что после нападения водитель попытался скрыться, но его задержали и передали правоохранителям. Никто из военнослужащих не пострадал.
"В действиях водителя усматриваются признаки экстремизма", – заявили в минобороны Беларуси.
- 9 мая у границы с Беларусью разместили билборды "Победим рашизм" и включили гимн Украины .
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