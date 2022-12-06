В Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке"

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РБ.

Там отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по назначению после очередного призыва на военную службу и освоением нового пополнения программы начальной военной подготовки.

Занятия направлены на проведение комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.

Основными целями, как отметили в белорусском Минобороны, является поддержание боевой и мобилизационной готовности на необходимом уровне, повышение слаженности органов военного управления, усовершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях.

3 декабря Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали протокол о внесении изменений в соглашение "обеспечения региональной безопасности".

В ISW отметили, что министр обороны РФ Сергей Шойгу встречался с самопровозглашенным президентом Беларуси, чтобы продолжить давление на него для дальнейшей поддержки Минском российской агрессии против Украины.

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