В Беларуси заявили о начале "плановых занятий по боевой подготовке"
6 декабря в Министерстве обороны Беларуси сообщили о том, что в Вооруженных Силах страны начались плановые занятия по боевой подготовке
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РБ.
Там отметили, что мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по назначению после очередного призыва на военную службу и освоением нового пополнения программы начальной военной подготовки.
Занятия направлены на проведение комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления.
Основными целями, как отметили в белорусском Минобороны, является поддержание боевой и мобилизационной готовности на необходимом уровне, повышение слаженности органов военного управления, усовершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях.
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