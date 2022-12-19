В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности военных

Об этом сообщает пресс- служба Минобороны Беларуси.

Согласно информации Минобороны Беларуси, в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводились по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.

12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью. В этот день стало известно, что российская армия перемещает к границе Беларуси с Украиной военную технику.

В свою очередь Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью, чтобы подготовиться к любому возможному развитию событий.

13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.