В Беларуси заявили, что завершили проверку боеготовности военных
В Беларуси объявили о завершении мер по проверке боевой готовности войск
Об этом сообщает пресс- служба Минобороны Беларуси.
Согласно информации Минобороны Беларуси, в Вооруженных силах завершились мероприятия по проверке боевой готовности, которые проводились по поручению самопровозглашенного президента Александра Лукашенко.
- 12 декабря Институт изучения войны (ISW) сообщил, что Кремль толкает режим Лукашенко на войну в Украине, чтобы усилить контроль над Беларусью. В этот день стало известно, что российская армия перемещает к границе Беларуси с Украиной военную технику.
- В свою очередь Украина продолжает укреплять всю границу с Беларусью, чтобы подготовиться к любому возможному развитию событий.
- 13 декабря в Беларуси началась внезапная проверка боевой готовности вооруженных сил.
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