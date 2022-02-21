В Беларуси заявили, что войска РФ выйдут из страны, когда появится "объективная необходимость"
В генштабе ВС Беларуси заявили, что возвращение российских подразделений в пункты постоянной дислокации произойдет только тогда, когда в этом возникнет "объективная необходимость"
Об этом сказал начальник Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Виктор Гулевич, сообщает БелТА .
"В связи с нарастанием военной активности у внешних границ Союзного государства и обострением ситуации на Донбассе президентами Беларуси и России принято решение проверку сил реагирования Союзного государства продолжить. Подразделения Вооруженных Сил России вернутся к своим пунктам постоянной дислокации только тогда, когда в этом явится объективная необходимость и когда мы это сами определим. Это чисто наше внутреннее дело", - заявил Гулевич.
Начальник генштаба подчеркнул, что это также будет зависеть от действий Запада. По его словам, силы и средства, размещенные у белорусской границы, "являются одним из факторов, влияющих на дальнейшее развитие ситуации".
"Поэтому Беларусь имеет право требовать отвода созданных группировок войск США и отдельных стран - членов НАТО от границ Республики Беларусь и Союзного государства и обеспечить контроль вывода войск мерами верификации", - заявил он.
- Напомним, 20 февраля в Беларуси закончились совместные с РФ военные учения. Однако белорусское военное командование объявило, что войска России не будут выведены из страны по завершении учений.
- Светлана Тихановская потребует вывод войск РФ из Беларуси через Совет безопасности ООН.
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