В Беларуси заявили, что военный вертолет Польши якобы нарушил их границу, в МИД вызвали польского дипломата

Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси.

Белорусские пограничники сообщили, что днем 1 сентября они зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.

По их информации, польский военный вертолет Ми-24 "на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся назад".

В министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что "в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович".

В белорусском МИДе говорят, что требуют от польской стороны "соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента". А результаты расследования и причины инцидента должны сообщить белорусской стороне. Также в министерстве добавили, что обратили внимание временного поверенного "на недопустимость нарушения государственной границы Республики Беларусь" и выразили "настоятельную просьбу к Варшаве принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем".

Официальную реакцию польская сторона пока не обнародовала.