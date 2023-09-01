В Беларуси заявили, что военный вертолет Польши якобы нарушил их границу, в МИД вызвали польского дипломата
Белорусские пограничники заявили, что польский военный вертолет нарушил белорусскую границу. В МИД страны вызвали временного поверенного в делах Польши в Беларуси
Об этом сообщил пограничный комитет Беларуси.
Белорусские пограничники сообщили, что днем 1 сентября они зафиксировали нарушение воздушного пространства Беларуси со стороны Польши в Берестовицком районе Гродненской области.
По их информации, польский военный вертолет Ми-24 "на предельно малой высоте пересек государственную границу, залетел на глубину до 1200 метров на территорию Беларуси, а затем вернулся назад".
В министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что "в связи с зафиксированным фактом нарушения государственной границы Республики Беларусь вертолетом польских Вооруженных сил 1 сентября 2023 г. в МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Войцех Филимонович".
В белорусском МИДе говорят, что требуют от польской стороны "соответствующих разъяснений и проведения тщательного расследования инцидента". А результаты расследования и причины инцидента должны сообщить белорусской стороне. Также в министерстве добавили, что обратили внимание временного поверенного "на недопустимость нарушения государственной границы Республики Беларусь" и выразили "настоятельную просьбу к Варшаве принять меры, чтобы исключить подобные инциденты в будущем".
Официальную реакцию польская сторона пока не обнародовала.
- Польские пограничники почти ежедневно сообщают о попытках нелегальных мигрантов пересечь белорусско-польскую границу. В частности, за сутки 26 августа это пробовали сделать более 100 нелегалов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.42 Покупка 37.42Продажа 38.16
- EUR Покупка 40.68Продажа 41.69
- Актуальное
- Важное