Об этом сообщает белорусское информагентство БелТА.

На встрече с трудовыми коллективами Бобруйска Гнилозуб заявил, что милитаризация Польши указывает на подготовку Варшавы к наступательной войне.

"Сегодня мы однозначно оцениваем, что развернутые в сопредельных странах формирования НАТО могут стать основой для создания ударных группировок против России и Беларуси как ее ближайшего союзника. В пользу этого с целью расширения возможностей приема и размещения военных формирований объединенных вооруженных сил НАТО на территории сопредельных государств ударными темпами развивается военная инфраструктура. Сегодня практически завершена модернизация большинства аэродромов Польши и стран Балтии, что обеспечивает базирование на них до 200 боевых самолетов", - заявил заместитель начальника генштаба Беларуси по боевому управлению Валерий Гнилозуб.

Беларусы также отмечают, что в Польше, Литве и Латвии осуществляется реконструкция учебных центров и полигонов для обеспечения военных контингентов НАТО.

"Ударными темпами идет милитаризация соседних государств, прежде всего Польши. Это политический курс, явно указывающий на подготовку Варшавы к войне, причем не оборонной, как это пытается представить польское военно-политическое руководство. Не случайно оно планирует повысить военные расходы до уровня не менее 3% от ВВП и довести численность национальных вооруженных сил до 300 тыс. В рамках выполнения озвученных планов по увеличению вооруженных сил Польши началась подготовка по формированию не одной, а двух дополнительных механизированных дивизий сухопутных войск, при этом располагаться дополнительная дивизия будет в восточной части страны, рядом с Белостоком", - уверен Гнилозуб.

По словам Гнилозуба, уже сегодня созданная инфраструктура обеспечивает оперативную переброску и размещение войск с континентальной части США численностью в дивизию и эскадрилью боевой авиации.

16 ноября белорусские пограничники сбили квадрокоптер, который обнаружили в 100 метрах от белорусско-украинской границы.

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