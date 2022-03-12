В Беларуси заявили, что отправляют в границу Украины 5 батальонно-тактических групп
Министерство обороны Беларуси заявило, что отправило на границу с Украиной 5 батальонно-тактических групп, якобы выполняющих задачи разведки, патрулирования, охраны объектов и обороны на дорожных направлениях
Об этом сообщает Минобороны Белоруссии.
"В настоящее время в соответствии с заданием, поставленным Главнокомандующим Вооруженными Силами, пять батальонных тактических групп совместно с органами пограничной службы осуществляют прикрытие южных границ нашего государства с целью недопущения проникновения на территорию Республики Беларусь со стороны Украины различных националистических вооруженных формирований, нелегальной доставки оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ", – отметил министр обороны Виктор Гулевич.
В сообщении также говорится, что в скором времени планируется произвести замену этих групп такими же подразделениями.
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