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В Беларуси заявили, что готовы принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры

4 июля, 2023 вторник
21:09
Мир

Белорусская православная церковь заявила, что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры "в случае их насильственного выселения"

Об этом пишет официальный портал Синода Белорусской Православной Церкви.

"Синод Белорусской Православной Церкви свидетельствует, что в случае насильственного выселения монахов из Киево-Печерской лавры они могут найти место дальнейшего монашеского подвига в монашеских обителях Белорусской Православной Церкви", - сообщает белорусская церковь.

В заявлении также говорится, что церковь "с глубокой грустью" воспринимает известия о происходящих в Киево-Печерской лавре событиях.

Белорусская православная церковь заявляет, что против верующих и клириков УПЦ МП совершаются "противозаконные действия".

"В течение нескольких месяцев по надуманным обвинениям под арестом находится наместник Киево-Печерской лавры Преосвященный Митрополит Павел (Лебедь). Священнослужители лавры лишены возможности совершать Божественную литургию и другие богослужения, а ее население и многочисленные верующие. УПЦ регулярно совершаются противозаконные действия, усиливающие сложившуюся ситуацию", - утверждает церковь.

В заявлении утверждается, что устранение УПЦ МП это "действия против православия", из-за которых "украинский народ может потерять необходимую в столь непростое время духовную опору и утешение", Церковь также обвиняет власти Украины в том, что святыни могут оказаться "в музеях или даже в частных коллекциях.

"Выражая поддержку Украинской православной церкви в это непростое время, мы призываем украинские власти не допустить вывоз церковных реликвий и святынь, которые столетиями находились в стенах Киево-Печерской лавры и являются духовной опорой для всех славянских народов. Мы выступаем против изгнания братии Киево- Печерской лавры из обители, где они на протяжении десятилетий трудятся в богоугодии и молитве во благо украинского народа", - говорится в заявлении.

Что известно о пребывании УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру: на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также запечатание тех корпусов, где нет монахов.

Комиссия Министерства культуры и информационной политики Украины во вторник, 4 июля, прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытаются сорвать ее работу.

Белорусь
УПЦ МП
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