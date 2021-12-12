В Беларуси запретили вывозить из страны муку

При этом запрещено вывозить муку не только белорусского производства, но и зарубежного, пишет минская газета Наша ніва.



Также муку нельзя экспортировать в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).



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Решение вступило в силу 11 декабря 2021 года и будет действовать в течение трех месяцев.

Напомним, запрет на экспорт из Беларуси пшеничной муки и гречки вводили в июле этого года. Действовал он до октября.