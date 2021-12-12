В Беларуси запретили вывозить из страны муку
Постановление подконтрольного режиму Лукашенко Совета Министров Республики Беларусь №709 запрещает экспорт муки из пшеницы обыкновенной и спельты
При этом запрещено вывозить муку не только белорусского производства, но и зарубежного, пишет минская газета Наша ніва.
Также муку нельзя экспортировать в страны - члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
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Решение вступило в силу 11 декабря 2021 года и будет действовать в течение трех месяцев.
- Напомним, запрет на экспорт из Беларуси пшеничной муки и гречки вводили в июле этого года. Действовал он до октября.
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