В Беларуси заметили российский радиолокационный самолет А-50У, который используют для корректировки ракетных ударов,- Гаюн
В среду, 14 декабря, российский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У "Сергей Атаянц" зашел на посадку на аэродром Мачулищи в Беларуси
Об этом сообщает Беларускі Гаюн .
Самолет зашел на посадку в 14:27. Этот летательный аппарат с регистрационным номером RF-93966 уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.
Журналист Андрей Цаплиенко отметил , что эти самолеты используют для выявления целей и корректировки точек ракетных ударов для пилотов истребителей.
- 14 декабря стало известно, что во время "проверки боеготовности" армии Беларуси по меньшей мере 20 танков были переброшены на полигон под Гродно вблизи границы с Литвой и Польшей.
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