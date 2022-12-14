Об этом сообщает Беларускі Гаюн .

Самолет зашел на посадку в 14:27. Этот летательный аппарат с регистрационным номером RF-93966 уже был замечен в Беларуси в феврале 2022 года.

Журналист Андрей Цаплиенко отметил , что эти самолеты используют для выявления целей и корректировки точек ракетных ударов для пилотов истребителей.

14 декабря стало известно, что во время "проверки боеготовности" армии Беларуси по меньшей мере 20 танков были переброшены на полигон под Гродно вблизи границы с Литвой и Польшей.

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