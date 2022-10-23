В Беларуси замечены иранские инструкторы, помогающие запускать дроны-камикадзе

Об этом сообщает Центр национального сопротивления и отмечает, что местное подполье продолжает следить за ситуацией в Беларуси.

"По последним данным россияне полностью взяли на себя контроль над авиабазами в Барановичах и Лиди и продолжают использовать их для нанесения ударов по территории Украины. Тем временем в селе Микуличи, что в Гомельской области, замечена группа иранских инструкторов, офицеров КИР ИРИ, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и офицеров ФСБ. По информации от белорусских партизан, именно эти инструкторы координировали запуски БПЛА "Shahed-136" по объектам инфраструктуры Киевщины и северных и западных областях Украины", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что иранские дроны-камикадзе, вероятно, доставлены в Беларусь для атак Запада Украины.

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