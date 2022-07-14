В Беларуси зафиксировали передвижение грузовиков с ракетами для ЗРК "С-300". Карта
В Беларуси заметили грузовики, предположительно перевозившие ракеты для зенитно-ракетных комплексов С-300
Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуский Гаюн.
Автомобили двигались в сторону Бреста.
В частности, два тягача МАЗ вооруженных сил Беларуси были замечены на трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста. Они перевозили по четыре единицы ракет для ЗРК "С-300".
А в 40 км от Барановичей зафиксировали зенитный ракетный комплекс "С-300" или трал с ракетами для ЗРК "С-300", который двигался из Минска.
На этой же трассе в сторону Бреста со стороны Кобрина эксперты увидели два тягача с ракетами для зенитных ракетных комплексов "С-300".
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