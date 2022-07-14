Об этом сообщает мониторинговая группа Беларуский Гаюн.

Автомобили двигались в сторону Бреста.

В частности, два тягача МАЗ вооруженных сил Беларуси были замечены на трассе М1 со стороны Минска в направлении Бреста. Они перевозили по четыре единицы ракет для ЗРК "С-300".

А в 40 км от Барановичей зафиксировали зенитный ракетный комплекс "С-300" или трал с ракетами для ЗРК "С-300", который двигался из Минска.

На этой же трассе в сторону Бреста со стороны Кобрина эксперты увидели два тягача с ракетами для зенитных ракетных комплексов "С-300".

14 июля в Беларусь прилетел самый крупный транспортный самолет России.

13 июля белорусские военные провели ротацию личного состава и техники на границе с Украиной.

В тот же день советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия втягивает Беларусь в войну, чтобы поглотить ее.

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