Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией В Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников ПВК Вагнера из не менее 80 единиц техники, - Гаюн

В Беларуси зафиксировали 13-ю колонну наемников ПВК Вагнера из не менее 80 единиц техники, - Гаюн

28 июля, 2023 пятница
09:20
Война с Россией

По состоянию на 08:50 в Беларуси по трассе М5 зафиксировано движение уже 13-й по счету колонны частной военной компании Вагнера

Об этом информирует мониторинговая группа Белоруски Гаюн .

"На этот момент по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей движется 13-я колонна наемников ПВК Вагнера, которая насчитывает по меньшей мере 80 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в колонне есть бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"), бензовозы, ПАЗы, автобусы, тентованные и бортовые КамАЗы, фуры и уралы, пикапы, легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки.

Фото: Белорусский Гаюн

Некоторые бронеавтомобили двигаются с измененной задней частью, на который нанесен крест, как санитарная машина. Также в колонне замечен серый автобус с красно-зеленым цветовым сочетанием и гербом Беларуси.

Транспорт едет с номерами ЛНР или РФ в сопровождении полиции.

"На этот момент колонна проезжает Осиповичи и дальше, как и все предыдущие, пойдет в направлении платочного лагеря ПВК Вагнера в село Цель", - добавляют в сообщении.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля Центр национального сопротивления сообщил , что подразделения ПИК Вагнера ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши.

Вчера 27 июля Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла уже двенадцатая по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.

Новости
Белорусь
Вагнергейт
Читайте также:
радбез ООН
26 июля, 2023 среда
На заседании Совбеза ООН к выступлению не допустили бывшего архиепископа УПЦ МП Гедеона
Чехія Україна
27 июля, 2023 четверг
Россия обвинила Чехию в русофобии - Прага резко ответила: "Долой из Украины"
Віталій Табачников
27 июля, 2023 четверг
В сбитом 25 июля вертолете Ка-52 ликвидирован полковник ВС РФ,- росСМИ
Киев
+16°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.05
    Покупка 37.05
    Продажа 37.81
  • EUR
    Покупка 41.1
    Продажа 42.04
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
28 июля
09:00
День крещения Киевской Руси – Украины: о чем следует помнить
08:47
Трампу предъявили дополнительные обвинения в деле хранения секретных документов
08:33
Сенат США заявил об озабоченности потенциалом искусственного интеллекта и планирует созвать экспертов
08:23
Обновлено
Потери России за сутки войны в Украине: 560 солдат, 14 боевых бронемашин и 11 беспилотников
08:03
Обновлено
Кремль
Минобороны РФ обвинило ВСУ в атаке дроном на Москву
08:02
OPINION
Путин пытается подкупить Эрдогана
07:43
Китай и Россия усилили экономическое партнерство, что способствовало смягчению давления западных санкций, - разведка США
06:58
Шведский премьер "чрезвычайно озабочен" последствиями акций с сожжением Корана в стране
06:37
ISW: Кремль пытается представить контрнаступление Украины неудачным
06:12
Войска Руанды попытались вторгнуться в Республику Конго, атаковали пограничников
06:00
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 1-го тура чемпионата Украины 2023/24
05:28
Госдеп США
"Действия должны быть громче, чем слова": в США отреагировали на заявление Путина о бесплатном зерне странам Африки
04:27
На Сумщине россияне уничтожили ферму: погибли более полусотни животных
03:44
Мирча Луческу
Комментатор Вацко заинтриговал информацией о шатком положении Луческу в "Динамо"
02:38
Антониу Гутерреш
Гутерреш отреагировал на путинскую зерновую взятку африканским странам, назвал ее "горсткой пожертвований"
02:22
На войне погиб Максим Шварцман, в гражданской жизни был фотокорреспондентом
01:19
Легендарный капитан "Манчестер Сити" завершил карьеру
00:58
Захватчики обстреляли Авдеевку: убили местного жителя и ранили еще двоих мужчин
00:51
Россияне попали в частный дом на Харьковщине: ранены 5 мирных жителей
00:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков об Украине за 27 июля
00:10
Эксклюзив
Роман Костенко
Военный эксперт Костенко рассказал, что нужно Украине для разблокирования портов
00:03
На Днепропетровщине в городе, где родился Брежнев, из центрального сквера убрали его бюст
00:02
Грузины прогнали из порта Батуми лайнер с российскими туристами
2023, четверг
27 июля
23:53
Эксклюзив
В Молдове устанавливают румынские радары ПВО, - эксминистр обороны Шалару
23:51
Обновлено
Харлан дисквалифицировали на ЧМ по фехтованию после провокации россиянки: Украина готовит апелляцию
23:24
Зеленский о лишении Аристова мандата: выезд должностных лиц за границу нужно проверять до секунды
22:33
Лиги конференций: "Ворскла" вырвала победу у грузинской "Дели"
22:31
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
На юге ВСУ давят на РФ, истощая ее и заставляя перебрасывать резервы. Колонка Сергея Згурца
22:13
РФ обстреляла поселок в Николаевской области: ранены 15-летняя девушка и 20-летний парень
21:56
По меньшей мере 50 единиц техники: в Беларусь зашла 12-я колонна ПВК Вагнера
21:19
Силы обороны освободили село Старомайорское в Донецкой области.
21:00
Обзор
Война беспилотников: какими дронами-камикадзе пользуются Украина и Россия
20:59
Эксклюзив
В российской армии происходит тотальная зачистка, напоминающая 1937-39 годы, – военный эксперт Снегирев
20:56
Украина получила $1,5 млрд от Японии: на что пойдут деньги
20:46
Оккупанты ударили по Запорожью
20:34
Пытались получить высшее образование, обойдя ВНО: МОН заблокировало выдачу дипломов 450 студентам
20:04
Киев осудил задержание оккупантами 14 человек в Симферополе, вышедших в поддержку Джеляла и братьев Ахтемовых
20:02
OPINION
Миф
19:46
Офис Генпрокурора сообщил о подозрении Аристову
19:37
Эксклюзив
Более 500 гражданских и военных медиков находятся в плену РФ, - глава ОО "Военные медики Украины" Кривцов
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV