Об этом информирует мониторинговая группа Белоруски Гаюн .

"На этот момент по трассе М5 от Бобруйска в направлении Осиповичей движется 13-я колонна наемников ПВК Вагнера, которая насчитывает по меньшей мере 80 единиц автомобильной техники", - говорится в заявлении.

Сообщается, что в колонне есть бронеавтомобили "Щука" ("Чекан"), бензовозы, ПАЗы, автобусы, тентованные и бортовые КамАЗы, фуры и уралы, пикапы, легковые авто, несколько тралов, грузовик с манипулятором и буханки.

Фото: Белорусский Гаюн

Некоторые бронеавтомобили двигаются с измененной задней частью, на который нанесен крест, как санитарная машина. Также в колонне замечен серый автобус с красно-зеленым цветовым сочетанием и гербом Беларуси.

Транспорт едет с номерами ЛНР или РФ в сопровождении полиции.

"На этот момент колонна проезжает Осиповичи и дальше, как и все предыдущие, пойдет в направлении платочного лагеря ПВК Вагнера в село Цель", - добавляют в сообщении.

Как вагнеровцы оказались в Беларуси

После мятежа предводителя ПВК Вагнера Евгения Пригожина, который состоялся в конце июня, в Кремле сообщили о передислокации наемников в Беларусь.

27 июня самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил прибытие в страну Евгения Пригожина. По его словам, прибывшие вместе с ним вагнеровцы не будут охранять размещенное там российское тактическое ядерное оружие. Однако Лукашенко подчеркнул, что ожидает от наемников помощи в обороне Беларуси. Правда, от кого намерена обороняться Беларусь, диктатор не уточнил.

29 июня спутник зафиксировал возведение палаточного лагеря недалеко от Осиповичей в Могилевской области Беларуси, а 3 июля росСМИ опубликовали фото вероятного лагеря для вагнеровцев.

11 июля в минобороны Беларуси заявили, что вагнеровцы будут учить армию РБ воевать.

14 июля сообщалось, что под Осиповичами (Беларусь) проходят занятия с подразделениями территориальных войск, где инструкторами по некоторым военным дисциплинам выступают бойцы ПИК Вагнера.

Утром 15 июля в Беларуси была замечена большая колонна легковых и грузовых автомобилей на номерах так называемых ДНР и ЛНР. Вероятно, это были наемники ПВК Вагнера. В Госпогранслужбе подтвердили эту информацию.

В воскресенье, 16 июля, мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила , что на контрольно-пропускном пункте на границе между Беларусью и РФ установили два флага – России и ПВК Вагнера.

Вагнеровцы объявили , что 30 июля будет закрыта главная база НДП в РФ – она находится в населенном пункте Молькино, что в Краснодарском крае.

19 июля финансист ПИК Вагнера Евгений Пригожин выступил в Беларуси перед вагнеровцами, назвал ситуацию на фронте "позором" и призвал наемников "дождаться момента, чтобы проявить себя по полной".

Позже, 23 июля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о желании размещенных в его стране наемников из российского ПВК Вагнера "сходить на экскурсию" в Польшу. После этого в тот же день стало известно, что в Беларусь прибыла десятая колонна вагнеровцев, в которой по меньшей мере десять единиц техники.

В Институте изучения войны заявили , что нет никаких признаков того, что вагнеровцы в Беларуси имеют тяжелое вооружение, необходимое для серьезного наступления на Украину или Польшу.

25 июля в Беларусь прибыла 11-я колонна вагнеровцев, на этот раз с бронеавтомобилями. В колонне не менее 29 единиц автомобильной техники. Также стало известно, кто возглавил вагнеровцев в Беларуси.

27 июля Центр национального сопротивления сообщил , что подразделения ПИК Вагнера ищут в Беларуси людей, готовых воевать против Литвы и Польши.

Вчера 27 июля Гаюн сообщил, что в Беларусь прибыла уже двенадцатая по счету колонна ПИК Вагнера, в которой насчитали по меньшей мере 50 единиц техники.