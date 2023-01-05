В Беларуси задержали священника из-за молитвы за украинских воинов
Спецподразделение МВД Лукашенко 4 января задержало священника Диянисия Карасталева из-за молитвы "за воинов и защитников Украины"
Об этом сообщает правозащитный центр " Весна ".
Отмечается, что правоохранители главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией задержали Диянисия Карасталева, который служил в минском храме Иконы Божией Матери и читал молитву за украинских воинов.
"Как пишут силовики, священник "имеет националистические татуировки, распространяет символику БЧБ и связанные с ней идеи, а также играет в компьютерные игры под странным ником" ("PICAPS MachoBY")", - сообщает "Весна".
- Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который собирал разведывательные данные об украинских защитниках в приграничных районах на севере Украины и передавал их беларусским спецслужбам.
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