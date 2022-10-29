В Беларуси задержали рок-группу Tor Band
В субботу, 29 октября 2022 года, стало известно о задержании белорусскими силовиками участников музыкальной группы Tor Band
Об этом сообщил правозащитный центр "Весна".
"Сегодня стало известно, что 28 октября в Рогачеве (речь о городе Рогачев Гомельской области Республики Беларусь, - ред.) задержали участников группы "Тор" вместе с женами музыкантов. По предварительной информации, задержанные находятся в Жлобинском СИЗО", - отмечают правозащитники.
Музыкантам назначено по 15 суток ареста.
Справка
Tor Band – протестная белорусская рок-группа. Основана в 2017 году Евгением Бурло (ударные) и Дмитрием Головачем (струнные, вокал).
Их клипы на песни "Мы не "народец"", "Жыве", "Кто, как не ты?!" имеют на Ютубе более 1-2 млн просмотров.
Группа поддерживает запрещенную в стране бело-красно-белую национальную символику и выступает против политического режима Лукашенко и войны с Украиной.
Песни Tor Band были особенно популярны во время массовых протестов 2020-2021 годов в Беларуси.
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