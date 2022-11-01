В Беларуси задержали родственника добровольца, защищавшего Украину
Белорусские силовики задержали родственника погибшего в Украине бойца полка имени Кастуся Калиновского Василия Парфенкова
Об этом сообщает проект Белорусский Гаюн.
Родственника Парфенкова задержали и заставили записать покаянное видео, в котором он называет себя братом погибшего Василия и вроде бы признается, что был подписан на "экстремистские" Telegram-каналы.
Ранее также задерживали двоюродного брата, сестру и маму погибшего под Лисичанском белорусского добровольца.
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