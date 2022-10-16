В Беларуси задержали несколько человек, которые якобы готовили теракты по приказу оппозиции
Сотрудники МВД Беларуси задержали несколько человек, якобы готовивших теракты по приказу оппозиционного Объединенного переходного кабинета
Об этом заявляет Министерство внутренних дел Беларуси в своем телеграме.
По словам МВД Беларуси, "террористов" завербовало оппозиционное объединение бывших силовиков "BYPOL" и Объединенный переходный кабинет Светланы Тихановской.
Правоохранители заявляют, что проект называется "План Победа", в его рамках "террористы" получили задачу "закладывать бомбы", а также "инструкции", где брать зажигательные смеси. В МВД отметили, что задержанные признались в содеянном и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.
Заместитель министра внутренних дел Беларуси и начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что это "проект западных спецслужб, который щедро финансируется и продвигается уже долгое время". Он также заявил, что в рамках проекта планируют свержение действующего режима Лукашенко, и что к этому "причастны" Польша и Украина.
"Этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в Беларуси. Участники незаконных вооруженных формирований в рамках этого проекта проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины", – сказал Казакевич.
- Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс с Объединенным переходным кабинетом Беларуси.
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