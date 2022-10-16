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В Беларуси задержали несколько человек, которые якобы готовили теракты по приказу оппозиции

16 октября, 2022 воскресенье
21:17
Мир

Сотрудники МВД Беларуси задержали несколько человек, якобы готовивших теракты по приказу оппозиционного Объединенного переходного кабинета

Об этом заявляет Министерство внутренних дел Беларуси в своем телеграме.

По словам МВД Беларуси, "террористов" завербовало оппозиционное объединение бывших силовиков "BYPOL" и Объединенный переходный кабинет Светланы Тихановской.

Правоохранители заявляют, что проект называется "План Победа", в его рамках "террористы" получили задачу "закладывать бомбы", а также "инструкции", где брать зажигательные смеси. В МВД отметили, что задержанные признались в содеянном и готовы сотрудничать с правоохранительными органами.

Заместитель министра внутренних дел Беларуси и начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич заявил, что это "проект западных спецслужб, который щедро финансируется и продвигается уже долгое время". Он также заявил, что в рамках проекта планируют свержение действующего режима Лукашенко, и что к этому "причастны" Польша и Украина.

"Этот проект предполагает насильственное свержение государственной власти в Беларуси. Участники незаконных вооруженных формирований в рамках этого проекта проходят обучение на территории Польши и получают боевой опыт на территории Украины", – сказал Казакевич.

  • Ранее лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила президенту Украины Владимиру Зеленскому создать альянс с Объединенным переходным кабинетом Беларуси.

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