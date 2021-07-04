В Беларуси задержали гражданина Украины
В белорусском городе Столине задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко
Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" .
По данным правозащитников, Рабешко был задержан в субботу, 3 июля, около 17:00. Пять сотрудников милиции провели обыск по месту его жительства. У мужчины отобрали телефон, а его самого задержали и увезли в неизвестном направлении.
Отмечается, что Павел Рабешко имеет вид на жительство в Беларуси.
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Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной , из которой в страну якобы попадает огромное количество оружия.
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