В Беларуси задержали гражданина Украины

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" .

По данным правозащитников, Рабешко был задержан в субботу, 3 июля, около 17:00. Пять сотрудников милиции провели обыск по месту его жительства. У мужчины отобрали телефон, а его самого задержали и увезли в неизвестном направлении.

Отмечается, что Павел Рабешко имеет вид на жительство в Беларуси.

Напомним, 2 июля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко приказал пограничным войскам перекрыть границу с Украиной , из которой в страну якобы попадает огромное количество оружия.

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