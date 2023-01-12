В Беларуси задержали бывшего кандидата в президенты Дмитриева, - СМИ
Белорусские силовики задержали бывшего кандидата в президенты Беларуси Андрея Дмитриева
Об этом передают местные издания "Медиазона Беларусь" и "Зеркало" со ссылкой на коллегу Дмитриева.
В частности, по данным "Зеркало", мужчина находится в изоляторе на Окрестина в Минске.
Журналисты пытались связаться с политиком, но не отвечает ни его телефон, ни телефон экскандидатки на выборах президента Беларуси 2015 года, соратницы Дмитриева Татьяны Короткевич.
Остальные подробности о задержании политика неизвестны.
Справка: Андрей Дмитриев – сопредседатель ликвидированного властями общественного движения "Говори правду". На выборах 2020 года был кандидатом в президенты. По информации ЦИК, набрал 1,21% голосов. 12 августа 2021 Дмитриева уже задерживали силовики. Тогда, по данным СМИ, он пытался покинуть Беларусь и уехать в Польшу, но был задержан. К вечеру того же дня его отпустили. 8 октября 2021 года Верховный суд ликвидировал "Говори правду".
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